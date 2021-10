OE2022. Salário base dos técnicos superiores sobe 50 euros

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 prevê que os gastos com os salários da função pública subam 3%, em consequência de progressões, promoções e revisão de carreiras. O Governo pretende não só avançar com aumentos generalizados de 0,9%, mas também subir a remuneração de entrada dos técnicos superiores em 50 euros.

O salário de entrada dos técnicos superiores licenciados na Administração Pública atualmente é de 1.205,08 euros, mas o Governo assume agora um compromisso de aumentar esse salário de entrada em 50 euros, passando então para 1.255,08 euros.

Ainda na carreira dos técnicos superiores, o Executivo quer avançar com um “aumento significativo da posição de entrada para quem tenha um doutoramento em área relacionada com as suas funções”.

“Os técnicos superiores vão ser valorizados, com um aumento de 50€ no salário base desta carreira até 2023 e um aumento significativo da posição de entrada para quem tenha um doutoramento em área relacionada com as suas funções”, lê-se no documento.