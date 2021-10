OE2022. Salário mínimo vai voltar a subir

Nas principais medidas de política económica e orçamental, o Governo destaca a “continuação de trajetória de aumento do Salário Mínimo Nacional, em linha com o objetivo da legislatura de 750 euros em 2023”, acrescentando ainda que, no próximo ano, “o salário mínimo nacional deverá continuar a trajetória de valorização significativa dos últimos cinco anos, mantendo-se o compromisso de alcançar os 750 euros em 2023”.

Não é fixado nenhum valor mas recorde-se que, este ano, o salário mínimo nacional aumentou 30 euros, para 665 euros.