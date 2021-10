OE2022. Bioindústria têxtil, de vestuário, calçado e resina natural com 34 milhões

No próximo ano o Governo quer investir 34 milhões de euros no desenvolvimento de uma bioindústria têxtil, de vestuário, calçado e resina natural, segunda a proposta de Orçamento do Estado.

O documento, entregue na noite desta segunda-feira diz que este investimento serve para “desenvolver uma bioindústria nacional através da produção de novos produtos de alto valor acrescentado, a partir de recursos biológicos em três setores estratégicos para a economia portuguesa: têxtil e vestuário, calçado e resina natural”.

A proposta acrescenta ainda que “através de uma transição para a bioeconomia sustentável, é possível apoiar a modernização e a consolidação da indústria por meio da criação de novas cadeias de valor e de processos industriais mais ecológicos e circulares”.