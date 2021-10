Efemérides de 12 de Outubro (2021)

Em 2014, foi inaugurada a nova Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima, com a presença do enviado do Papa Bento XVI (n.1927, Pontificadoentre 2005-13), o Cardeal Tarcisio Bertone, no dia em que se celebravam os 90 anos da última aparição, com uns custos da construção calculados em 70 milhões de euros – havendo ainda polémica por certas soluções artísticas demasiado contemporâneas.





1492 Cristóvão Colombo (1451-1506), navegador ao serviço de Espanha, depois de ter fugido de Portugal, chegou há 529 anos à América (Ilha de São Salvador, nas Baamas), convencido de ter atingido terras da Índia.

1808 D. João VI de Portugal, então Príncipe Regente, pouco depois de se instalar no Rio de Janeiro fugido às tropas napoleónicas, fundou há 303 anos o Banco do Brasil, primeira instituição financeira nacional em todo o Império português.

1822 O Brasil declarou a independência, aclamando D. Pedro como Imperador, no Campo de Santana (que passou a ficar conhecido como Campo da Proclamação) em São Paulo, depois do celebre grito do Ipiranga em 7 de Setembro anterior, embora o processo se tivesse arrastado entre 1821-25, este último ano aquele em que se verificou o reconhecimento por Portugal e Inglaterra.

1910 A partir das Guardas Municipais de Lisboa e do Porto, foi criada há 111 anos, uns dias depois do 5 de Outubro da República, a Guarda Nacional Republicana, como uma força de segurança mas de natureza militar, com autonomia administrativa.

1943 Houve há 78 anos, ainda em plena II Guerra Mundial, um acordo dos Açores assinado entre Portugal e o Reino Unido, com este a invocar a velha Aliança apesar da assumida neutralidade portuguesa, segundo o qual a Royal Air Force (RAF) passou a designar o campo das Lajes como RAF Station Lajes, retirando-se as tropas britânicas em 1946, altura em que passou para os EUA.

2007 A nova Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima, foi inaugurada há 14 anos, com a presença do enviado do Papa Bento XVI (n.1927, Pontificadoentre 2005-13), o Cardeal Tarcisio Bertone, no dia em que se celebravam os 90 anos da última aparição, com uns custos da construção calculados em 70 milhões de euros – havendo ainda polémica por certas soluções artísticas demasiado contemporâneas.

2016 Foram descobertos no Brasil, há 5 anos, os 2 répteis estranhos que terão dado origem a todos os mamíferos.

2020 Há 1 ano, no mesmo dia em que a China anunciou que testaria toda a cidade de Qingdao, de 9 milhões de pessoas, para o COVID-19, cinco dias após a descoberta de uma dúzia de casos, Boris Johnson, o PM do Reino Unido, falou num novo sistema de três fases para as restrições COVID-19 à medida que os casos aumentassem.