Moedas igual a Medina

Começo por afirmar que não votei em Carlos Moedas (nem podia votar, porque não voto no Concelho de Lisboa). Nunca votaria no Moedas. Penso que ele fez uma péssima campanha eleitoral, e chocou-me sobretudo a sua atitude relativamente às ciclovias.

No entanto, se bem o percebi, vai manter o programa das ciclovias. Podem não ser todas fenomenais, mas são melhores do que se não existissem. E digo-o eu, que sou ciclista há muitos anos, antes da actual moda, e da possibilidade de ter então sequer ciclovias.

Por outro lado, ele e Medina disseram muito bem da transição, e do papel de ambos nela, na sessão camarária do 5 de Outubro, em que o segundo apareceu a convite no primeiro, quando já tem marcada para breve a sua posse.

A nível nacional, podemos pensar o mesmo. Moedas não será o melhor candidato do PSD a PM. Talvez em PM ele estivesse bem, pelo menos igual a Costa ou parecido. O que faz voltar a levantar esta questão: o candidato a PM deve ser diferente do líder do partido, com ambos a fazerem a campanha eleitoral?