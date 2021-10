PSD ainda não diz qual o sentido de voto quanto ao OE mas diz estar preocupado

“Um Orçamento do Estado, no momento que vivemos, terá que olhar para o futuro do país"





Numa reação à apresentação do documento, Afonso Oliveira, deputado do PSD, garantiu que o partido vai “responsavelmente analisar o documento” e só “posteriormente” tomar a posição.

Em declarações à RTP3, o deputado diz que continua “muito preocupado”. E explica: “Um Orçamento do Estado, no momento que vivemos, terá que olhar para o futuro do país e esperamos que assim seja mas a preocupação mantém-se”.

Garantindo que o documento “terá que garantir o apoio às empresas, à economia, à recuperação e às pessoas”, Afonso Oliveira deixou a garanti: “Analisaremos mas mantemos preocupação”.

E foi mais longe: “O Governo anuncia um aumento de investimento mas nós conhecemos o Governo. Este não é o primeiro Orçamento do Estado do Governo. É o sétimo. Do que analisámos ao longo dos anos, este Governo é incapaz de fazer o investimento que é necessário para o país. O investimento público mesmo antes da pandemia foi abaixo daquilo que era expectável todos os anos. Este investimento está muito suportado no PRR. Vamos ver. O Governo mostrou sempre a sua incapacidade de realizar”.

Questionado sobre se o PSD votará a favor ou contra, Afonso Oliveira reiterou: “Vai analisar com cuidado, responsabilidade e após a análise tomaremos a decisão”.