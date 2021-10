Anafre diz estar satisfeita com Financiamento das Freguesias com 276,9 milhões

Autarquias receberão mais 3% do que o previsto para este ano.





Numa reação à proposta do Orçamento de Estado para 2022, o presidente da Associação Nacional de Freguesias (Anafre) diz estar “agradado” com os 276,9 milhões de euros a receber através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), prevista na proposta.

“Ainda não tive acesso ao documento e terá de ser analisado, mas o valor agora conhecido agrada-me. É um crescimento de que estávamos à espera. Nós tínhamos 237 milhões, esta subida para 277 em números arredondados são 40 milhões mais os cerca de 29 ME para pagamento dos vencimentos dos autarcas é um aumento considerável”, disse Jorge Veloso à Lusa.

Recorde-se que, segundo a proposta, as freguesias vão receber 276,9 milhões de euros através do FFF, mais 39,4 milhões de euros em relação às estimativas de 2021.

Para o próximo ano, estas autarquias receberão mais 3% em relação aos 237,5 milhões previstos no FFF para 2021 e mais 16% em relação ao que receberam em 2020, que foi 228,7 milhões de euros.