Casa desaba em São Miguel devido ao mau tempo

Uma casa antiga desabou na noite de segunda-feira na Avenida Príncipe do Mónaco, em Ponta Delgada, São Miguel, devido à chuva forte que caiu.

De acordo com o coordenador da Proteção Civil do concelho de Ponta Delgada, Pedro Azevedo, "o casal e os dois filhos que residiam na habitação estão todos bem e foram para casa de familiares".

Relativamente à subida do nível da água na Lagoa das Sete Cidades, que "subiu consideravelmente" devido à precipitação, Pedro Azevedo adianta à agência Lusa que "a situação está resolvida para já", sendo que foram "realizados trabalhos de limpeza para escoamento natural das águas".

O responsável informa também que estão "praticamente resolvidas" as situações das vias que estavam obstruídas na segunda-feira, nomeadamente em Ginetes e Arrifes, estando "em fase de conclusão os trabalhos de limpeza".

Também a situação do pavilhão multiusos de São Vicente Ferreira, que voltou a inundar, já "está resolvida, mas o piso do pavilhão terá de ser reposto", referiu.

A forte precipitação provocou ainda inundações em várias habitações nas ilhas de São Miguel e Terceira já tendo essas situações sido igualmente resolvidas, sem necessidade de "proceder a realojamentos".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo, até às 18:00 de terça-feira, as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) tendo em conta as previsões de precipitação, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.