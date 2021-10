PS responde a declaração do BE: "Todos os temas que o BE tem colocado nos últimos dias têm tido avanços"

O deputado socialista João Paulo Correia aproveitou a declaração do partido depois da apresentação do Orçamento do Estado para 2022 para responder à reação do Bloco de Esquerda.

Sublinhe-se que o BE disse que a qual proposta significará um voto contra e que este só se irá alterar caso o Governo mostre abertura para incluir propostas bloquistas.”Não inclui nem as prioridades do BE, nem as medidas negociadas com o BE”, disse Maria Mortágua.

João Paulo Correia disse que o Orçamento do Estado não “pode ser o programa eleitoral de um habitual parceiro parlamentar” mas “também não é a 100% o programa eleitoral do PS”.

“É o Orçamento do programa eleitoral do PS com as devidas convergências com os nossos habituais parceiros parlamentares”, frisou, defendendo que “todos os temas que o BE tem colocado nos últimos dias têm tido avanços”.

“O Bloco de Esquerda não pode dizer que este OE não contempla os primeiros avanços para a dedicação plena porque depende da Lei de Bases da Saúde”, disse.

“Tem que haver um espírito de convergência, acreditamos que haverá essa disponibilidade do lado dos nossos habituais parceiros parlamentares”, rematou o deputado.