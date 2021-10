Simulador do IRS: Veja quanto vai descontar em 2022

Com a alteração dos escalões, a diferença do imposto poderá ser diferente. Saiba aqui.





Uma das grandes novidades da proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2022 é o desdobramento dos escalões do IRS, que vão passar ser nove em vez de sete.

Para perceber quais as diferenças de imposto, a consultora Deloitte fez quatro simulações para casos específicos: casado - dois títulares e dois dependentes ou um títular e dois dependentes - ou solteiro, sem dependentes, sendo apenas contabilizado o rendimento salarial e mais-valias imobiliárias.

