85% da população portuguesa está completamente vacinada contra a covid-19

Portugal tem 8.782.671 milhões de pessoas com a vacinação completa contra a covid-19, o que representa 85% da população do país. Esta informação confirma o que a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, já tinha referido e também o Ministério da Saúde, que Portugal é o "o primeiro país do mundo a atingir a meta de 85% da população vacinada".

Segundo os dados mais recentes acerca da vacinação, divulgado esta terça-feira, pela Direção-Geral da Saúde, 8.975.593 pessoas já receberam a primeira dose da vacina, o que corresponde a 87% da população portuguesa.

A região Norte é a que tem a maior percentagem de pessoas totalmente vacinadas - 87% -, enquanto o Algarve é a região com menor valor percentual - 79%.

Em comparação com a semana passada, verifica-se um aumento de dois pontos percentuais na administração da segunda dose da vacina na faixa etária entre os 12 e os 17 anos, que tem agora 84% de pessoas vacinadas - 521.571.

Também se regista um ligeiro aumento, apenas de um ponto percentual, na faixa etária entre os 18 e os 24 anos - 87% já concluiu a vacinação contra a covid-19 - 679.724. Já no grupo etário acima dos 50 anos, a vacinação está quase terminada.

A única faixa etária que não registou qualquer alteração face ao relatório da semana passada é dos 25 aos 49 anos, que se mantém nos 92%.

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) liderou as inoculações nos últimos sete dias, ao vacinar mais de 22.185 doses. O Norte, Centro e Alentejo já superaram a meta dos 85% da população com a vacinação concluída.

Atrás segue-se a região de LVT (83%), Algarve (79%) e as ilhas da Madeira dos Açores, ambas com 82% da população com a vacinação completa.