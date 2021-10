Mia Couto lança em Maputo o novo livro “O caçador de elefantes invisíveis”

A Fundação Leite Couto, anunciou em comunicado que o escritor moçambicano Mia Couto lança esta quarta-feira “O caçador de elefantes invisíveis”, uma obra cuja base é uma seleção de crónicas publicadas na revista portuguesa Visão.

“Das crónicas publicadas, o autor fez uma seleção e reescreveu-as na forma de contos”, lê-se na nota de imprensa divulgada.

“Do processo de retrabalhar as pequenas prosas resultaram marcantes narrativas que cobrem a atualidade do nosso mundo e vão desde a pandemia ao drama da guerra em Cabo Delgado [província afetada por ataques rebeldes há quatro anos no norte de Moçambique]”, acrescenta o comunicado.

Na obra, Mia Couto mantém a “visão mítica e poética” da existência humana, misturando ironia e humor, em histórias marcadas por um olhar critico sobre a história de Moçambique.

A obra será lançada no espaço cultural da Fundação Leite Couto, criada em memória do pai de Mia Couto.