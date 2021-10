Protocolo no Serviço de Mesa à Francesa

À mesa, as normas de protocolo na execução dos tipos do serviço são bem específicas e sem margens para dúvidas. O tipo de serviço de mesa define, logo à partida, o tipo de protocolo que deverá ser seguido à mesa, devido aos princípios que confere ao serviço de mesa à francesa um conjunto específico de normas, tais como:

– Coloca-se o prato (aquecido para comidas quentes e frio para comidas frias) ao cliente, pelo lado direito, com a mão direita;

– Recolhe-se o serviço da cozinha (verificando se está de acordo com o pedido);

– Transporta-se a travessa na mão esquerda e coloca-se sobre esta um talher de serviço ou outro;

– O empregado coloca-se à esquerda do cliente, curvando-se ligeiramente e aproximando a travessa do prato deste, de forma a evitar que caia qualquer alimento ou pingo;

– Coloca-se o talher de serviço com os cabos virados para o cliente, para que este se sirva.

Utilização

– Em embaixadas, casas particulares, casas burguesas, restaurantes requintados, banquetes de pequena dimensão e eventos sofisticados e de muita cerimónia.

Princípios

– São os convidados que se servem livremente.

Vantagens

– Serviço apreciado em eventos de cariz particular e privado;

– Serviço pautado pela personalização;

– Não exige pessoal muito especializado;

– Exige pouco pessoal.

Desvantagens

– Este serviço é pouco utilizado nos restaurantes;

– Serviço moroso;

– Necessita que as travessas sejam compostas entre cada cliente;

– Os convidados revelam pouca experiência neste tipo de serviço;

– Em alguns casos, os convidados não se sentem muito à vontade para se servirem;

– Noutros casos, os convidados demonstram alguma dificuldade em pegar nos talheres de serviço;

– Por vezes os convidados dispõem as iguarias de uma forma menos harmoniosa e estética no seu prato, pelo parco conhecimento técnico neste domínio.

– Há convidados que solicitam que seja o profissional de sala a servi-los.