Daniel Craig revela que prefere frequentar bares gay

Daniel Craig revelou que prefere frequentar bares gay há vários anos e explicou o motivo.

Numa entrevista ao podcast 'Lunch with Bruce', o ator, que está nos cinemas com o filme ‘007 – Sem Tempo Para Morrer’, confidenciou que uma das razões para preferir estes espaços é o facto de sentir que são mais tranquilos.

“Vou a bares gay desde que me lembro. Uma das razões para isso é porque não entro em lutas com tanta frequência”, revelou.

“Quando era jovem, não queria acabar a apanhar (…) Isso acontecia muito”, em bares com público heterossexual, explicou.

Segundo o ator, as pessoas nunca se mostraram incomodadas com a sua presença em bares gay, embora seja heterossexual, e nunca ninguém lhe fez perguntas sobre a sua sexualidade quando estava nos espaços, tornando-os um “lugar muito seguro para se estar”.

Craig disse ainda que muitas mulheres heterossexuais vão a bares gay exatamente pelas mesmas razões.

"Eu podia conhecer mulheres, porque havia lá muitas mulheres exatamente pelo mesmo motivo que eu lá estava", afirmou.

Recorde-se o ator é casado com a também atriz Rachel Weisz desde 2011, com quem tem uma filha de dois anos, cujo nome nunca foi revelado. O ator é ainda pai Ella, de 29 anos, que nasceu de uma relação anterior com Fiona Loundon.