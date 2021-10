William critica bilionários por corrida espacial: Deviam estar "concentrados em tentar consertar este planeta"

O príncipe William mandou um ‘recado’ aos magnatas que estão concentrados na corrida ao Espaço, sugerindo que estes se deveriam concentrar antes em salvar a Terra.

As críticas do neto de Isabel II às viagens financiadas por empresários como Jeff Bezos, Elon Musk e Richard Branson, surgiram numa entrevista à BBC, quando disse que os “melhores cérebros” do mundo deveriam estar a tentar salvar o planeta e não a tentar encontrar “o próximo lugar” para viver.



“Precisamos de alguns dos maiores cérebros e mentes do mundo concentrados em tentar consertar este planeta, não em tentar encontrar o próximo lugar para ir e viver”, disse William.



“É realmente crucial focar neste [planeta] em vez de desistir e ir para o espaço para tentar e pensar em soluções para o futuro”, acrescentou, alertando depois para o aumento da “ansiedade climática” entre os mais jovens.

“Os jovens estão cada vez mais conscientes de que o futuro deles está ameaçado e isso é motivo de muita tensão e ansiedade”, declarou.

Sublinhe-se que as declarações de William surgem depois de William Shatner, que se tornou famoso no papel de capitão Kirk em Star Trek, se tornar, aos 90 anos, o homem mais velho a viajar para o Espaço.