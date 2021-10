Preços do imobiliário residencial continuaram resilientes no terceiro trimestre do ano

Por distritos, as maiores subidas dos preços médios de arrendamento de apartamentos foram registadas em Portalegre (12,6%), Guarda (8,5%) e Viana do Castelo (7,2%).





No terceiro trimestre de 2021, os preços do imobiliário no segmento residencial continuaram resilientes em Portugal, apesar da situação pandémica em Portugal, segundo dados de um relatório da CASAFARI divulgado esta quinta-feira.

De acordo com o relatório da plataforma imobiliária, que faz uma análise geral da evolução dos preços de venda e arrendamento do segmento residencial, os distritos que registaram os maiores aumentos dos preços médios de venda de apartamentos desde o início do ano até setembro foram Aveiro (7,4%), Braga (5,9%) e Évora e Madeira (ambos com 5,5%).

Já no que se refere ao arrendamento de apartamentos, os distritos de Portalegre (12,6%), Guarda (8,5%) e Viana do Castelo (7,2%) destacaram-se com as maiores subidas dos preços médios de arrendamento de apartamentos no terceiro trimestre face aos primeiros três meses de 2021.

Relativamente ao segmento de moradias à venda em Portugal, Évora (10%), Lisboa (8,5%) e Beja (7,5%) surgem como os distritos com os maiores aumentos dos preços médios de moradias à venda desde o início do ano até setembro.

No análise por distritos, em Lisboa, o mercado de arrendamento manteve-se estável, sem grandes mudanças durante os três trimestres deste ano. Oeiras registou as maiores alterações nos arrendamentos, mostrando um aumento superior a 5% no preço médio de arrendamento de apartamentos e a maior diminuição no preço por metro quadrado.

Relativamente aos apartamentos para venda, a CASAFARI destaca que nas cidades com a maior densidade populacional (Amadora, Cascais, Lisboa, Oeiras e Sintra) não houve alterações significativas no preço dos apartamentos. Das cidades mencionadas, Sintra registou o maior aumento no preço por metro quadrado entre os últimos três trimestres. Por sua vez, Torres Vedras teve o maior aumento de preço por metro quadrado no distrito de Lisboa (13,7%).

Mafra, Odivelas e Torres Vedras registaram o maior aumento nos preços das moradias, por metro quadrado, com 10,2%, 9,2% e 9,1%, respetivamente. Também Cascais registou um aumento significativo no preço por metro quadrado das moradias, com 6%. Na generalidade, registou-se um aumento no preço das moradias, por metro quadrado, sendo que apenas duas cidades registaram um aumento inferior a 4%, nomeadamente, Amadora e Lourinhã.

A norte, no distrito do Porto, todas as cidades analisadas registaram um aumento nos preços médios de arrendamento entre o primeiro e o terceiro trimestre. Apesar disso, verificou-se uma diminuição no preço por metro quadrado, com o Porto a atingir -8,9%.

Houve um aumento nos preços dos apartamentos para venda, tanto no preço médio como no preço médio por metro quadrado, em todas as cidades do distrito do Porto. O portal imobiliário salienta ainda as cidades de Gondomar, Póvoa de Varzim e Vila Nova de Gaia, onde o aumento do preço por metro quadrado foi superior a 5%.

Relativamente às moradias para venda, exceto a cidade de Baião, todas as cidades do distrito do Porto analisadas tiveram um aumento no preço por metro quadrado durante os últimos três trimestres. Paços de Ferreira teve o maior aumento de preço por metro quadrado, com mais de 13%, seguido por Santo Tirso, 10,3%, sendo que esta última cidade teve, também, o maior aumento no preço médio das casas.

No distrito de Faro, analisando o preço de arrendamento por metro quadrado, Vila Real de Santo António foi o único concelho que registou o maior aumento. Tavira teve a maior descida em ambos, preço por metro quadrado e preço médio de arrendamento (-8,9% e -7,8%, respetivamente).

Todos os concelhos tiveram um aumento no preço de venda por metro quadrado, no que toca ao preço de venda de apartamentos. A cidade de Faro teve o maior aumento de preço por metro quadrado, registando uma subida de 9%.

Quando analisado o preço de venda por metro quadrado das moradias do distrito de Faro, regista-se uma subida em todas as cidades. Castro Marim, Portimão e Aljezur registaram os maiores aumentos com 10,9%, 8,3%, e 8,1%, respetivamente.