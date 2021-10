Chris Martin surpreende Dakota Johnson com declaração de amor durante concerto | Vídeo

Chris Martin e Dakota Johnson estão juntos desde 2017, mas sempre mantiveram o seu relacionamento discreto. Contudo, o músico surpreendeu a namorada e fez-lhe uma declaração de amor digna de um filme romântico de Hollywood.

Num recente espetáculo dos Coldplay, grupo do qual é vocalista, em Londres, Chris Martin dirigiu-se à atriz antes de cantar a música ‘My Universe’ (‘Meu Universo’, em tradução livre).

“Esta [música] é sobre o meu universo e ela está aqui”, disse Martin, antes de cantar a música, enquanto apontava na direção da sua mais que tudo, e deixando o público em êxtase.

Recorde-se que o cantor e a atriz, conhecida pelos filmes ‘As Cinquenta Sombras de Grey’, estão juntos desde 2017, mas raramente surgem em público juntos. Antes, Chris Martins foi casado, entre 2003 e 2006, com a atriz Gwyneth Paltrow, mãe dos seus dois filhos – Apple, de 17 anos, e Moses, de 15.

video at the moment #chrismartin dedicates the song “My Universe” to #DakotaJohnson <3 pic.twitter.com/q2G1AC5G30