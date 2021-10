Paulo Rangel vai candidatar-se à liderança do PSD

No entanto, à entrada para o Conselho Nacional do PSD, que está a decorrer nesta noite de quinta-feira, em Lisboa, Rangel evitou confirmar a sua candidatura.





O eurodeputado Paulo Rangel vai mesmo candidatar-se à liderança do PSD. A notícia foi avançada pelo Observador e depois confirmada à agência Lusa.

No entanto, à entrada para o Conselho Nacional do PSD, que está a decorrer nesta noite de quinta-feira, em Lisboa, Rangel evitou confirmar a sua candidatura, afirmando que é uma questão que irá tratar primeiramente com os conselheiros nacionais do partido.

Um dos principais assuntos a ser discutidos neste Conselho é o dia das eleições diretas, cuja proposta de data da direção do PSD foi para o dia 4 de dezembro. Caso haja a necessidade de uma segunda volta, os militantes do PSD voltam às urnas internas uma semana depois, ou seja, no dia 11 do mesmo mês.