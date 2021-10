Efemérides de 15 de Outubro (2021)

Centenas de incêndios, que atingiram 36 concelhos da região Centro, no pior dia de fogos do ano (segundo as autoridades), provocaram há 4 anos 45 mortos e cerca de 70 feridos.





1582 Primeiro dia do calendário gregoriano, introduzido há 439 anos pelo Papa Gregório XIII (1502-85, eleito em 72).

1815 Napoleão Bonaparte foi exilado há 206 anos para a ilha de Santa Helena, depois de ter escapado de um exílio de 1 ano em Elba, e um curto novo exercício do cargo de Imperador da França.

1917 A dançarina holandesa Mata Hari foi executada em Paris, há 104 anos, por espionagem.

1921 Saiu há 100 anos o primeiro número da revista Seara Nova, como publicação regular até 1979.

1940 Foi lançado há 81 anos, no princípio de II Guerra, o filme O Grande Ditador, de Charles Chaplin.

1964 Foi anunciado há 57 anos o afastamento de Nikita Khrushchev (1894-1971, no cargo desde 1953) da liderança da URSS, sucedendo-lhe Leonid Brejnev (1906-82).

1966 A Assembleia Geral da ONU aprovou há 55 anos a criação do Dia Internacional para a Eliminação da Descriminação Racial, com a abstenção do representante do governo português de Oliveira Salazar.

1986 Os oito mil soldados soviéticos estacionados no Afeganistão começaram a abandonar o país há 35 anos.

1988 Abriram há 33 anos as estações das Laranjeiras, Alto dos Moinhos, Colégio Militar e Cidade Universitária do Metropolitano de Lisboa.

2017 Centenas de incêndios, que atingiram 36 concelhos da região Centro, no pior dia de fogos do ano (segundo as autoridades), provocaram há 4 anos 45 mortos e cerca de 70 feridos.

2018 O antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro, agora foragido da Justiça nacional, foi condenado há 2 anos a cinco de prisão com pena suspensa por falsidade informática e falsificação de documentos.

2020 O governo tailandês emitiu há 1 ano um decreto de emergência proibindo reuniões públicas no meio de protestos pró-democracia e críticas ao Rei.