Explosão em mesquita afegã faz, pelo menos, 16 mortos e 50 feridos

Pelo menos 16 pessoas morreram e 50 ficaram feridas depois de uma explosão ter atingido a mesquita Iman Bargah, em Kandahar, durante as orações de sexta-feira.

Imagens que começaram a circular nas redes sociais dão a entender que há várias janelas partidas e corpos deitados no chão enquanto outros tentam ajudar.

Apesar de ainda não ser clara a causa da explosão, suspeita-se que se tenha tratado de um atentado suicída.

O correspondente da BBC no Afeganistão, Secunder Kermani, disse que era esperado que o IS-K, uma filial local do autoproclamado Estado Islâmico, assumisse a responsabilidade pelo ataque. Na sexta-feira passada, um ataque suicida a uma mesquita xiita durante as orações de sexta-feira na cidade de Kunduz, no norte do país, matou pelo menos 50 pessoas. O IS-K disse ter sido o responsável por aquele que foi o mais mortal desde que as forças norte-americanas partiram no final de agosto.