Bill Gates chega a Nova Iorque de helicóptero

Bill Gates chegou na quinta-feira à cidade de Nova Iorque para o casamento da filha, Jennifer Gates, de helicóptero.

O empresário de 65 anos sorriu ao sair do helicóptero, acompanhado por um pequeno grupo de familiares e amigos, relata o Page Six.

Também a sua ex-mulher, Melinda Gates, chegou à cidade de helicóptero, na passada segunda-feira, usando, no entanto, um look mais vistoso, com um casaco da Givenchy cor de rosa e uma bolsa preta da Balenciaga.

O casamento da filha vai decorrer no sábado.