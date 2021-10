Chuva regressa este fim de semana

Se não aproveitou o fim de semana passado para fazer planos ao ar livre, é provável que, por agora, tenha perdido a sua oportunidade.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas vão começar a baixar esta sexta-feira e as nuvens, com chuva, chegam no sábado. No domingo já é esperada chuva no Norte e Centro, a começar em Viana do Castelo e a terminar em Santarém, especialmente na zona do litoral.

No resto do país não está prevista chuva, apenas descida das temperaturas e nuvens. Apenas o Algarve fica a salvo da chegada do outono, estando previstas temperaturas a rondar os 25 graus.

Para a próxima semana, prevê-se que as temperaturas voltem a subir.