Boris Johnson lamenta morte de "um dos seres mais amáveis da política" britânica

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, lamentou a morte do deputado David Amess, do Partido Conservador, assassinado esta sexta-feira durante um encontro de eleitores.

Em conferência de imprensa, o governante britânico classificou Amess como “uma das pessoas mais amáveis, bondosas e gentis da polícia” e que “acreditava apaixonadamente neste país [Reino Unido] e no seu futuro”.

“Perdemos um bom servidor público e um amigo muito querido”, acrescentou.

All our hearts are full of shock and sadness at the death of Sir David Amess MP.



He was one of the kindest, nicest, most gentle people in politics. pic.twitter.com/SIx6SZ1P3w