Euromilhões. Maior jackpot de sempre vai para França

O maior jackpot de sempre do Euromilhões – 220 milhões de euros – saiu a um jogador que registou a sua aposta em França, confirmaram os Jogos Santa Casa.

Foram ainda atribuídos sete segundos prémios, no valor de mais de 4,6 milhões de euros, e 13 terceiros prémios, no valor de cerca de 34 mil euros, todos no estrangeiro.

Por cá, saíram 10 quartos prémios no valor de 1.146,45 euros.

A chave do Euromilhões desta sexta-feira era composta pelos números 21 – 26 – 31 – 34 – 49 e pelas estrelas 2 e 5.