Mulher de João Rendeiro tem até quarta-feira para entregar obras de arte em falta

Maria de Jesus Rendeiro tem até à próxima quarta-feira para entregar à Polícia Judiciária (PJ) as 15 obras de arte não encontradas de João Rendeiro e será interrogada na sexta-feira, segundo um despacho da juíza do processo BPP a que a agência Lusa teve acesso este sábado.

De sublinhar que a coleção de arte do ex-banqueiro, da qual Maria de Jesus Rendeiro é a fiel depositária, foi arrestada em novembro de 2010, para garantir o pagamento de indemnizações aos lesados do BPP.

A entrega das peças de arte justifica-se “pelo risco que constitui para a manutenção das garantias subjacentes à apreensão a recente indiciação de que três dos objetos apreendidos foram, entretanto, falsificados”.

A mulher do ex-presidente do BPP deverá esclarecer a situação em tribunal, numa diligência que irá contar com a participação do Ministério Público e o assistente [credores do BPP]. Segundo a própria, num requerimento entregue ao tribunal na segunda-feira, "cerca de metade das obras não encontradas" pela PJ já foram localizadas.