Anitta pondera fazer pausa na carreira aos 28 anos

Após lançar música "Faking Love", em parceria com a artista Saweetie, a cantora brasileira Anitta continua a dar passos na sua carreira internacional, contudo, aos 28 anos, está a ponderar fazer uma pausa para aproveitar outros momentos da vida, tendo umas férias mais prolongadas ou até ter filhos.

Numa entrevista à revista Quem, Anitta disse que não podia estar mais orgulhosa com o seu percurso nos Estados Unidos, país onde vive atualmente, e que o mercado internacional é bastante desafiante, principalmente a nível financeiro.

"Embora as pessoas não acreditem, eu não sou uma pessoa cheia de luxos, se eu quisesse viver do meu dinheiro que estou a fazer aqui, eu conseguiria porque está tudo dando certo. Mas se paramos de trabalhar, enlouquecemos. Quem não se movimenta, não está vivo", assinalou a artista na entrevista, ao frisar que "tudo está perfeito" neste momento. "Mesmo que escolhesse ter férias eternas, já me sinto vitoriosa", afirmou.

Questionada sobre uma possível pausa na carreira, Anitta disse que a hipótese "está nos planos". "Os planos estão mantidos. Eu quero, sim, dar uma pausa, ficar bem quietinha na minha, passear bastante. Ter uns filhos... Com certeza. Isso ainda está nos planos".