António Costa quer reunir-se com PCP, BE, PAN e PEV para negociar OE

Também quer discutir o Orçamento de Estado com as deputadas não inscritas e ainda pediu ao Bloco de Esquerda para enviar termos de acordo por escrito.





António Costa quer reunir-se com todos os partidos com quem tem negociado a aprovação do Orçamento de Estado - PCP, BE, PAN, PEV e deputadas não inscritas - e ainda pediu ao Bloco de Esquerda (BE) para enviar termos de acordo por escrito ao Governo.

"Nesta semana vamos ter reuniões e queremos reunir com todos os partidos", disse uma fonte do executivo à agência Lusa.

A propósito das declarações que os dirigentes do BE fizeram ao longo desta semana, "o Governo solicitou ao BE que envie o conteúdo e os termos do que entende ser este acordo escrito", avançou à mesma agência.