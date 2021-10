Eurodeputado Francisco Guerreiro anuncia que se vai filiar no Volt

O eurodeputado independente Francisco Guerreiro (ex-PAN) anunciou este domingo que se vai filiar no Volt quando terminar o seu mandato em Estrasburgo.

O Volt Portugal indicou a filiação futura de Francisco Guerreiro citando as declarações do eurodeputado num comunicado enviado aos órgãos de informação: "A minha aproximação ao Volt é natural porque este é um movimento ecologista e europeísta que combate os populismos e as ideologias mais extremadas na União Europeia", salientou. "Independentemente do meu futuro político e profissional, no primeiro dia depois do final do meu mandato juntar-me-ei oficialmente ao Volt Portugal, garantindo que até lá cumpro com o programa para o qual fui eleito respeitando as prioridades políticas a que me propus. Prioridade estas que convergem em boa parte com a visão do Volt", explicou aquele que foi o cabeça de lista do PAN e único eleito desta força política nas europeias de maio de 2019.

O Volt Europa é um partido federalista e pan-europeu que nasceu internacionalmente como movimento em março de 2017, como reação ao Brexit. Em território nacional, emergiu a 28 de dezembro de 2017 e foi oficializado como partido político pelo Tribunal Constitucional em junho do ano passado.