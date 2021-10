PJ interceta veleiro com 5,2 toneladas de cocaína - é a maior apreensão dos últimos 15 anos

A Polícia Judiciária (PJ), numa operação conjunta com as autoridades espanholas e com a participação da Marinha e da Força Aérea, intercetou um veleiro no Oceano Atlântico com 183 fardos de cocaína com um peso superior a 5,2 toneladas. Esta é, segundo a PJ, a maior apreensão deste estupefaciente em Portugal nos últimos 15 anos e uma das maiores na Europa.

Segundo revela a autoridade, num comunicado divulgado esta segunda-feira, o veleiro que estava a ser utilizado no transporte de elevada quantidade de cocaína tinha "cerca de 24 metros de comprimento".

“Na embarcação em causa, que foi apreendida, eram transportados um total de 183 fardos de cocaína com um peso bruto total estimado que ascende a cerca de 5,2 toneladas, tratando-se da maior apreensão deste tipo de estupefaciente realizada em Portugal nos últimos 15 anos e uma das maiores realizadas em toda a Europa”, sublinha a PJ, que revela ainda que tudo indica que a droga agora apreendida “se destinaria a ser distribuída por diversos países europeus, entrando no velho continente através das costas da Península Ibérica”.

No âmbito desta operação foram detidos três homens, todos estrangeiros, “sobre os quais recaem fortes suspeitas de integrarem que uma poderosa organização criminosa transnacional dedicada ao tráfico de grandes quantidades de cocaína entre a América Latina e o Continente Europeu”, que serão presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.



A operação conjunta com a Unidad de Drogas y Crimen Organizado do Cuerpo Nacional de Polícia de Espanha contou ainda, além da Marinha e da Força Aérea, com o apoio e participação do Maritime Analysis and Operations Centre – Norcotics (MAOC-N), com sede em Lisboa, da Drug Enforcement Administration (DEA) dos Estados Unidos da América e da National Crime Agency do Reino Unido.