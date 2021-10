Após mensagem de Luciana Abreu, Joana Marques comenta: "Enfiei a carapuça (...) Fiquei muito contente com este presente"

Apresentadora e atriz da SIC deixou uma mensagem enigmática no final do programa 'Domingão' que muitos entenderam como um 'recado' para Joana Marques. A comediante já reagiu.





Depois da polémica com Rúben Rua, Joana Marques volta a dar que falar, desta vez devido a uma mensagem deixada por Luciana Abreu.

Tudo começou este domingo, quando Luciana Abreu apresentava o programa Domingão, da SIC, ao lado de Emanuel. A também atriz acabou por se despedir dos telespetadores com uma mensagem enigmática, que foi depois destacada nas suas redes sociais, e que muitos internautas entenderam como um ‘recado’ para Joana Marques, que recentemente protagonizou uma troca de palavras com Rúben Rua, alvo da comediante na rubrica que apresenta na Rádio Renascença, 'Extramente Desagradável'.

“Quero-me despedir com uma mensagem muito especial. Gente grande de verdade sabe que é pequena, e por isso quer crescer, evoluir. Já a gente pequena acha que sabe tudo, e daí maltratam e humilham os outros”, disse Luciana Abreu. “Não vamos hostilizar ninguém, nem fazer comédia gratuita a hostilizar, a menosprezar e a diminuir os nossos colegas. Vamos sim fazer rir com amor, com paixão e com muita esperança e fé, sim? Todos somos um e lutamos pelos mesmos ideais”, acrescentou.

Joana Marques não ficou indiferente e começou por reagir ao momento nas suas redes sociais.”Para quem será este recado? Os trocadilhos com grande/pequeno e a referência à comédia levam-me num sentido mas… aquela parte de lutarmos todos pelos mesmos ideais deixou-me na dúvida. Será que foi o Girafa na TVI?”, escreveu.

Contudo, já depois desta primeira reação, a comediante voltou a comentar a mensagem de Luciana Abreu na manhã desta segunda-feira, na Renascença.

“Comecei a receber mensagens a dizer que Luciana Abreu me tinha deixado um recado em direto na televisão. Pensei: ‘Eu não mereço tanto’. Isto sim, é um prémio. Fui ver, ouvir e, de facto, enfiei a carapuça”, começou por dizer.

“O cenário é Emanuel e Luciana em cima do camião do 'Domingão', que já falámos muito aqui, e o recado lá para casa”, descreveu.

“E depois um agradecimento ao presidente da junta que recebeu o camião... Sinto que foi para mim e os nossos ouvintes também sentem isso, eles que seguem de perto o 'Extremamente Desagradável'", indicou, partilhando depois alguns dos comentários que recebeu.

“Comédia gratuita, Joana, mas não te pagam?”; “Grande feito! Conseguiram unir a SIC e a TVI, todos contra o 'Extremamente Desagradável'”; “Anda tudo extremamente sensível”.

“Adorei. Foi dos momentos mais felizes, ia dizer da minha semana, mas da minha vida. Já vi o vídeo dez vezes, e vou ver mais. E agradecer à Luciana e também ao Emanuel, fiquei muito contente com este presente. Não sei se era essa a intenção, julgo que não, mas fiquei muito contente. Ri muito”, rematou Joana Marques.