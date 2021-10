Jessica Chastain revela a sua condição para aparecer nua em 'Scenes From a Marriage'

Jessica Chastain revelou que tinha uma condição para as cenas de nudez na minissérie ‘Scenes From a Marriage’, da HBO. A atriz contou que só se sentia confortável em mostrar o seu corpo nu, sobretudo em planos frontais, se o seu colega de elenco Oscar Isaac fizesse exatamente a mesma coisa.

“Eu disse no início, 'Estou confortável com toda a nudez, mas qualquer parte do meu corpo que tu mostrares, vais ter que mostrar a mesma coisa com o Oscar'”, disse a atriz, de 44 anos, no programa ‘The View’, ao recordar uma conversa que teve com Hagai Levi, que assina a série. “Eu queria que fosse equilibrado”, explicou.

Já Oscar Isaac confessou que “não sabia” que a sua cena com nudez frontal tinha entrado na minissérie e revelou que ficou surpreendido quando as pessoas começaram a falar sobre o assunto.

"Não sabia que isto ia acontecer. Mas vi num laptop bem escuro. Foi uma surpresa quando comecei a ver todas estas coisas (…) ‘é totalmente frontal’. É claro como o dia e está na grande TV para todos verem”, disse no mesmo programa.

É de realçar que ‘Scenes from a Marriage’ é um remake de ‘Cenas da Vida Conjugal’, minissérie do cineasta sueco Ingmar Bergman, que estreou em 1973.