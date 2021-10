Internet compara semelhanças entre ator principal da série You e José Mourinho

A quarta temporada da série You da Netflix estreou em Portugal na sexta-feira e os espetadores mais atentos encontraram semelhanças entre a personagem principal e o treinador José Mourinho.

Em várias publicações nas redes sociais Instagram e Twitter, os internautas partilharam fotografias e montagens a comparar as notórias semelhanças que o treinador português, de 58 anos, tem com o ator Penn Badgley, de 34 anos, que encarna a personagem de Joe Goldberg.

"A partir do momento em que vês José Mourinho nele, já não consegues parar de associar", diz uma utilizadora do Twitter, ao partilhar um vídeo do ator.

