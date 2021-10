Homem de 33 anos procurado por tráfico humano em Itália detido pelo SEF em Beja

Um homem estrangeiro de 33 anos foi detido, no domingo, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em Beja, por suspeitas de tráfico de seres humanos. O cidadão estava a ser procurado pelas autoridades italianas e está agora em prisão preventiva.

De acordo com um comunicado do SEF, as autoridades italianas emitiram um mandado de detenção europeu para procurar este cidadão, cuja nacionalidade não foi revelada, devido a um caso relacionado com tráfico de pessoas.

A detenção "foi possível depois de várias diligências desenvolvidas pelo SEF", as quais "permitiram a localização" do suspeito, explica o comunicado.

O homem esteve no Tribunal de Relação de Évora, onde lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

De realçar que nesta segunda-feira celebra-se o Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos. “O SEF congratula-se por continuar a contribuir, no estreito cumprimento das suas atribuições, para a erradicação deste fenómeno que atenta, diariamente, contra a liberdade e dignidade das pessoas em todo o mundo", aponta ainda o documento.