18 de outubro 2021

Nicholas Ratcliffe está de regresso ao Palco SOL. Que música gostaria de ouvir?

Está aberta mais uma votação para escolher a música que Nicholas Ratcliffe irá tocar no próximo sábado. O guitarrista e compositor do grupo Café D’Alma atua pelas 22h00, num direto que será transmitido através do Facebook do Nascer do SOL, e, como é habitual, a escolha musical fica a cargo dos leitores. Vote já no seu tema preferido até às 24h00 de quarta-feira.