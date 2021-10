Nicholas Ratcliffe regressa no sábado ao Palco SOL com 'Baby Can I Hold You', de Tracy Chapman

É já este sábado que o guitarrista e compositor do grupo Café D’Alma atua pelas 22h00, num direto que será transmitido através do Facebook do Nascer do SOL. ‘Baby Can I Hold You’, de Tracy Chapman, foi a escolhida com 67% dos votos. A música ‘Father and Son’, de Cat Stevens, conseguiu 21% dos votos e em último lugar ficou ‘Wicked Game’, de Chris Isaak, com apenas 12% dos votos. Preparado para um bom momento musical? Não perca!