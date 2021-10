ERSE aprova medidas para atenuar impactos nos preços

De acordo com o regulador, com estas medidas pretende-se “evitar custos e riscos acrescidos para os consumidores de energia”.





A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) aprovou um pacote de medidas extraordinárias para os setores elétricos e do gás natural, com o objetivo de atenuar o impacto negativo dos preços nos mercados grossistas.

Além disso, "pretende-se acautelar eventuais problemas com a saída de comercializadores do mercado, salvaguardando a concorrência do mercado e potenciais impactos sobre o processo de liberalização, bem como uma adequada contenção de eventuais riscos sistémicos para o setor".

Na sexta-feira, o preço da eletricidade no mercado grossista ('pool') subiu novamente, pelo segundo dia consecutivo, para 231,82 euros por megawatt hora (MWh), o segundo mais alto desde que há registos e mais 7,5% que na quinta-feira.

Com esta nova subida, o preço da eletricidade (terceira sexta-feira do mês) excedeu pela oitava vez a barreira dos 200 euros/MWh, todos registados em outubro, e é o quintuplo do valor registado no 'pool' na terceira sexta-feira de outubro do ano passado (43,33 euros).