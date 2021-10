Cancelados concertos de The Weeknd em Portugal

Os concertos do canadiano The Weeknd em Portugal, marcados para 25 e 26 de outubro de 2022 na Altice Arena, em Lisboa, foram cancelados, informou a promotora Everyting is New esta segunda-feira.

Citando o artista, a promotora informa que "as datas da tour foram alteradas e serão retomadas no verão de 2022" devido "às restrições" que ainda vigoram e porque o artista quer fazer "algo maior e especial" que requer espaços como "estádios": "Devido à solicitação para fazer mais concertos e às limitações que as arenas têm, quero fazer algo maior e mais especial para vocês, o que só pode ser feito em estádios”, lê-se no comunicado.

A Everything Is New escreve ainda que "todos os compradores de bilhetes online serão reembolsados automaticamente, a partir de 20 de outubro de 2021, num prazo máximo de 30 dias".

"Quem adquiriu os bilhetes em lojas físicas poderá solicitar o reembolso num prazo de máximo de 60 dias úteis, entre 20 de outubro de 2021 e 14 de janeiro de 2022, no ponto de venda original, mediante apresentação do bilhete e prova de compra", informou a promotora.