EMA avalia administração da vacina da Pfizer a crianças entre os 5 e os 11 anos

A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) começou a avaliar a administração da vacina Comirnaty, da farmacêutica Pfizer/BioNTech, a crianças com idades entre os 5 e os 11 anos - neste momento está autorizada a sua utilização apenas para pessoas com 12 ou mais anos.

O comité de medicamentos humanos (CMHP) da EMA vai rever os dados sobre a vacina e incluir os resultados de um estudo clínico em curso que envolveu crianças dos cinco aos 11 anos, com o objetivo de decidir se o alargamento da sua utilização é ou não recomendado, sendo que o parecer do CHMP será transmitido à Comissão Europeia para esta organização emitir uma decisão final.

A par disto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou que "é essencial garantir proteção aos mais vulneráveis", como pessoas idosas ou com baixa imunidade, através da utilização da terceira dose da vacina contra a covid-19.

As declarações foram feitas pelo diretor da OMS, Hans P. Klüge, esta segunda-feira, em Lisboa, à margem de uma visita guiada à Unidade de Saúde Familiar (USF) da Baixa, na capital, sublinhando que não há "evidência para generalizar na população" e que administrar a terceira dose em alguns "não pode ser vista como tirar algo" a outros.