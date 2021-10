Empresas vão receber mais de 12 mil milhões do PRR e do Portugal 2030

O Governo vai destinar 12,26 mil milhões de euros às empresas, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do Portugal 2030, anunciou o ministro do Planeamento, Nelson de Souza.

As verbas acumuladas dos dois programas perfazem um acréscimo de 75% face ao que as empresas receberam no Portugal 2020, realçou ainda Nelson de Souza, esclarecendo que, nos próximos quadros de financiamento, vai "haver muito mais incentivos às empresas para a área das alterações climáticas".

O membro do executivo liderado por António Costa estimou ainda que o país vai, na totalidade, contar com 16,64 mil milhões de euros ao abrigo do PRR e 24,18 mil milhões ao abrigo do Portugal 2030.

"É preciso acrescentar novos setores, novos empregos, novas exportações para que possamos competir nos mercados internacionais", frisou durante a conferência organizada pela Confederação Empresarial da Região Minho, em Braga.