Xiaomi vai começar a produzir carros elétricos em 2024

No início do ano, empresa comprometeu-se a investir 8,5 mil milhões de euros nos próximos dez anos





A agência Reuters adiantou na manhã desta terça-feira que a empresa chinesa Xiaomi irá começar a produzir os seus próprios carros elétricos na primeira metade de 2024.

O anúncio foi feito pelo co-fundador e CEO da empresa, Lei Jun, num evento com investidores, tendo mais tarde a informação sido confirmada pela Xiaomi.

Já no início do ano, a gigante tecnológica havia adiantado que pretendia entrar no mundo dos carros elétricos, comprometendo-se a fazer um investimento equivalente a 8,5 mil milhões de euros nos próximos dez anos.