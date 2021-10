Mulher foi violada em comboio enquanto outros passageiros assistiram sem fazer nada: "Quem permite que algo assim aconteça?"

Um homem foi detido, na passada quarta-feira, pouco depois de violar uma mulher num comboio, na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, enquanto os restantes passageiros “observavam e não faziam nada”.

O ataque foi captado pelas câmaras de videovigilância e as imagens mostram que o agressor, identificado como Fiston Ngoy, de 35 anos, se sentou ao lado da vítima e se tornou “gradualmente” agressivo.

Foi um funcionário da Autoridade de Transportes do Sudeste da Pensilvânia (SEPTA, na sigla em inglês), que estava fora de serviço, que percebeu que algo “não estava bem” com uma passageira e chamou as autoridades ao local, por volta das 22h00.

“Ele sentou-se ao lado dela para conversar, mas depois começou a rasgar-lhe a roupa e a violá-la”, descreveu o superintendente do Departamento de Polícia de Upper Darby Township, Timothy Bernhardt.

Segundo a polícia, os outros passageiros “não ligaram para o número de emergência e não intervieram na situação”. Os abusos duraram oito minutos.

“Havia muita gente, na minha opinião, que deveria ter intervindo; alguém deveria ter feito alguma coisa. Isto é um espelho da nossa sociedade. Quem permite que algo assim aconteça? É muito preocupante", disse o responsável.

Também a SEPTA emitiu um comunicado, no qual considera que este “ato criminoso horrendo” poderia ter sido evitado se outros passageiros tivessem agido.

“Se alguém que testemunhou esta situação tivesse ligado para o número de emergência, poderíamos ter sido capazes de intervir ainda mais cedo”, sublinhou.

Após o alerta dado pelo funcionário, os agentes entraram no comboio e conseguiram deter o suspeito. A vítima foi transportada para um hospital.

O homem encontra-se preso, sob uma fiança de 18 mil dólares, mais de 15 mil euros, e enfrenta várias acusações nomeadamente violação e agressão sexual.