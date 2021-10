Courtney Love tentou ajudar Britney Spears a sair dos Estados Unidos há 13 anos

Através de uma publicação partilhada no Instagram, a cantora de 57 anos deixou uma mensagem para a princesa da Pop, revelando vários pormenores da sua experiência com a fama e alguns conselhos que deu a Spears.





Courtney Love revelou que há 13 anos tentou ajudar Britney Spears a sair dos Estados Unidos. "Eu deixei e agradeço a Deus", apontou a artista, aconselhando-a a mudar-se para Reino Unido ou França, países onde, segundo Love, valorizam "realmente" os artistas. Se recuarmos treze anos, Spears estava a caminhar para a tutela legal detida pelo seu pai, que ainda dura, mas já tem os dias contados.

Através de uma publicação partilhada no Instagram, a cantora de 57 anos deixou uma mensagem para a princesa da Pop, revelando vários pormenores da sua experiência com a fama e alguns conselhos que deu a Spears.

"Não fizeste nada de errado", assinalou. "Foge dessa falsidade e verás a maneira como eles te mantiveram durante tanto tempo forçando-te a cantar/dançar/vestir, obviamente escolhas de pessoas com mau gosto e sem valores", afirmou, acrescentando que os media não levavam a sério o sofrimento da cantora, “então não fizeram nada além de observar (...) F***** ser uma celebridade”, sublinhou.

"Os teus fãs e aqueles que não são teus fãs estão todos a torcer por ti, independentemente do que faças. Mesmo que isso nunca seja nada. Mesmo que tropeces [...]. Ganhes [muitos] quilos (se eu fosse a ti, também teria sido o meu primeiro movimento)", frisou Courtney, continuando a mostrar o seu apoio a Britney.

Ainda na mesma publicação, Courtney disse que se tivesse rapado o cabelo, como Britney fez em 2007, ninguém teria "dado atenção". No entanto, a artista acabou por ser "punida" por isso.

E por último, Love também deixou uma pequena mensagem a Miley Cyrus, ao dizer que esta parou de ser “hipócrita” depois de ter rompido a sua ligação com o agente Larry Rudolph, admitindo ainda que esteve chateada com a cantora, mas que agora já está tudo resolvido entre as duas.