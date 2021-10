Covid-19. Número de mortos aumenta mas internamentos diminuem

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 832 novas infeções pela doença mas o número de internados desce abaixo dos 300. Óbitos registam-se no Norte, Centro e região de Lisboa e Vale do Tejo.





Portugal registou, nas últimas 24 horas, 832 casos do novo coronavírus e seis óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira. Contratriamente àquilo que aconteceu ontem e no domingo, o número de pessoas infetadas com covid-19 que deram entrada nos hospitais portugueses desceu, estando agora 299 hospitalizadas com o vírus.

Portugal soma agora 1.080.929 casos confirmados de SARS-CoV-2, sendo que, desses 30.021 estão ativos - menos 184 do que ontem. A nível de óbitos, o país já contabilizou 18.106.

O número de internados desceu, depois de dois dias a aumentar, havendo agora 299 pessoas internadas com covid-19, menos 13 em relação a segunda-feira. Esta descida também se sente nas Unidades de Cuidados Intensivos, que têm agora 60 infetados, menos dois do que ontem.

A região do Norte registou 261 novos casos e duas mortes, sendo, no entanto, a região de Lisboa e Vale do Tejo que contabiliza o maior número de novos infetados: 317. Também aqui as mortes são em maior número, sendo de lamentar a perda de três vidas. A outra morte ocorreu na zona do Centro, onde se registaram 169 contágios. No Algarve foram 41 os novos casos, e no Alentejo 32. Relativamente às ilhas, a Madeira registou 14 novas infeções e os Açores oito.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados ontem, mantendo por isso os mesmos valores: a incidência acumulada em todo o país passou de 84,2 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias para 84,3 e no território continental passou de 84,4 para 84,7. Quanto ao RT, subiu de 1 para 1,01 a nível nacional e para 1,02 no continente.

Em relação a segunda-feira, mais 1.010 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 1.032.802, estando sob vigilância 20.675, menos 499 do que ontem.

Consulte aqui o boletim da DGS na íntegra.