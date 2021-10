Incêndio CUF: Funcionamento volta à normalidade, exceto na Radioterapia

Após um incêndio ter deflagrado pelas 12h16 - e ter sido extinto cerca de 35 minutos depois - desta terça-feira no piso -3 do Hospital CUF Descobertas, no Parque das Nações, em Lisboa, o estabelecimento retomou o seu normal funcionamento, excluindo na zona da Radioterapia, que retomará amanhã.

Uma fonte do hospital referiu à agência Lusa que não foram registados quaisquer feridos e que a "situação foi rapidamente controlada, tendo sido de imediato ativado o Plano de Emergência do Hospital" e que, "por questões de segurança, foram evacuadas algumas zonas contíguas ao incêndio".

A agência Lusa questionou ainda o Hospital acerca da origem do foco de incêndio e a contabilização dos danos materiais, não tendo obtido resposta.

Segundo fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB), o incêndio foi extinto pelas 12h50 e não houve necessidade de evacuar o edifício.

"O fogo começou no piso -3, uma arrecadação, que se propagou ao piso 0, mas já está extinto e já está em fase de rescaldo", sublinhou a mesma fonte, que não consegue adiantar os danos materiais provocados pela ocorrência e sublinha que o edifício não foi evacuado mas que alguns trabalhadores que se encontravam em zonas próximas à afeta pelo fogo optaram por sair.

Para o local deslocaram 30 operacionais e nove viaturas que, pelas 13h20 ainda se encontravam no local a concluir as operações de rescaldo.