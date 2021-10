Sporting conquista primeira vitória na Liga dos Campeões, frente ao Besiktas

Os 'leões' venceram por 4-1 no Vodafone Park, em Istambul, e arrecadaram três pontos no grupo C da Liga dos Campeões.





O Sporting brilhou na visita ao Besiktas, na cidade turca de Istambul, ao bater a equipa da casa por 4 a 1. Na Turquia, os ‘leões’, que puderam contar com Pedro Porro e ‘Pote’, abonaram mais 3 importantes pontos no grupo C da Liga dos Campeões, depois das derrotas com o Ajax, em Alvalade, por 1-5, e com o Borussia Dortmund, na Alemanha, por 1-0.

Em Istambul, o Sporting acabou por conquistar os primeiros pontos da fase de grupos da liga milionária, e mantém viva a esperança de prosseguir para a fase seguinte nas ligas europeias, fazendo figas por um empate no Ajax-Borussia Dortmund que arranca às 20h00.

A equipa treinada por Rúben Amorim recebeu uma positiva notícia ainda antes do apito inicial, que levantou a moral no balneário sportinguista. Pedro Porro, o espanhol que saiu lesionado do jogo da Taça frente ao Belenenses, seria titular frente ao Besiktas, tal como Pedro Gonçalves, que se estreou assim nesta temporada da Liga dos Campeões, de leão ao peito.

Dado o apito inicial em Istambul, o emblema da casa mostrou-se mais atacante, colocando em perigo a baliza de Adán em várias ocasiões. Ainda assim, seriam os verdes-e-brancos a inaugurar o marcador, aos 15 minutos. O capitão Sebastián Coates foi o último a cabecear uma bola cruzada por Pedro Gonçalves, que ainda passou por Gonçalo Inácio, e que acabou dentro das redes turcas, por feito de Coates.

Os ‘leões’ celebravam a vantagem no marcador, mas a mesma não durou muito. Menos de 10 minutos depois, a equipa da casa restaurava a igualdade no marcador, depois de Larin bater Adán na sequência de um canto cobrado por Pjanic.

Mas, tão rápido os turcos empataram como os ‘leões’ voltaram a colocar-se na proa do jogo. O capitão Coates pôs mãos à obra, e, aos 27 minutos, bisou na Turquia, aproveitando uma jogada de Pedro Gonçalves e de Paulinho, bastando-lhe encostar o esférico para dentro da baliza turca.

Os ânimos no Vodafone Park estavam ao rubro, e tanto o Besiktas como o Sporting pareciam fortes candidatos aos três pontos no grupo C, mas os ‘leões’ pareciam embalados pela energia do segundo golo e, a poucos instantes do fim da primeira parte, Sarabia converteu uma grande penalidade, completando o 1-3 a escassos minutos do fim da primeira metade do jogo. Alex Teixeira ainda conseguiu bater Adán, quando já passavam mais de 45 minutos no relógio da partida, mas o VAR acabou por anunciar a anulação do mesmo, deixando o marcador em 3-1 no momento do intervalo.

A segunda parte do jogo manteve-se morna, com situações de perigo a surgir em ambos os lados, e o Sporting viria a colher os frutos de uma forte insistência, aos 89 minutos, quando Paulinho fechou o marcador em 4-1, dando a vitória aos ‘leões’, e, com ela, três importantes pontos.