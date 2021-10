Portugal recebe mais 43 refugiados afegãos vindos da Grécia

Com a chegada do novo grupo, chega a 100 o número de pessoas acolhidas ao abrigo do Acordo Administrativo entre Portugal e a Grécia para a recolocação de beneficiários e requerentes de proteção internacional, “cumprindo assim o projeto piloto assumido no compromisso assinado entre os dois governos em março de 2019”.





Portugal recebeu, esta terça-feira, mais 43 refugiados afegãos oriundos da Grécia. Segundo o Governo, os cidadãos chegam “ao abrigo do Acordo Administrativo entre Portugal e a Grécia para a recolocação de beneficiários e requerentes de proteção internacional”.

Com a chegada do novo grupo, chega a 100 o número de pessoas acolhidas em Portugal ao abrigo do acordo, “cumprindo assim o projeto piloto assumido no compromisso assinado entre os dois governos em março de 2019”.

O Executivo assinala ainda, em comunicado, que “esta nova chegada surge na semana que assinala 3 anos volvidos da deslocação à Grécia do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, onde visitou o campo de refugiados de Eleonas, em Atenas, e se reuniu com vários ministros gregos, no que marcou o ponto de partida para a concretização da disponibilidade manifestada pelo Governo português para acolher refugiados provenientes daquele país, encetando as negociações que culminaram com a assinatura do Acordo bilateral com a Grécia nesta matéria”.

Dos 43 cidadãos acolhidos, 40 são beneficiários e três requerentes de proteção internacional. O acolhimento “resulta do trabalho e empenho conjunto do Governo português – envolvendo as áreas governativas dos Negócios Estrangeiros, da Presidência do Conselho de Ministros e da Administração Interna – e do Imamat Ismaili/Rede Aga Khan para o Desenvolvimento, numa colaboração que surge enquadrada no contexto dos vários Acordos de Cooperação que têm vindo a ser assinados entre as duas Partes”.