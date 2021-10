Vulcão Aso entrou em erupção no Japão

O vulcão Monte Aso, no Japão, entrou em erupção esta quarta-feira, obrigando turistas a abandonar a zona.

O vulcão, que é um dos mais ativos no país, lançou uma coluna de cinzas a 3.500 metros de altura, mas não se registaram feridos. As autoridades pedem, contudo, que os residentes e turistas se mantenham afastados do local.

A Agência Meteorológica do Japão tinha estabelecido o mesmo nível de alerta para o Monte Aso pela última vez em 2016. De realçar que este é um dos 110 vulcões ativos no Japão sob alta vigilância.

Note-se que o Japão está localizado no chamado anel de fogo do Pacífico, área de grande atividade sísmica e forte atividade vulcânica.