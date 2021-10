Rainha Isabel II cancela viagem à Irlanda do Norte por razões médicas

Os médicos aconselharam a Rainha Isabel II, de Inglaterra, a descansar alguns dias e por isso cancelou uma viagem à Irlanda do Norte que estava programada para esta quarta-feira. A monarca de 95 anos tem sido vista em público a usar uma bengala desde a passada terça-feira.

Ainda assim, não é primeira vez que Isabel II foi fotografada a usar uma bengala. Em 2003, foi vista com este acessório, pois tinha sido operada ao joelho. Desta vez, não foi revelado nenhum pormenor sobre a condição de saúde da rainha através da fonte oficial do palácio de Buckingham.

De acordo com um comunicado do palácio britânico, a monarca está "de bom humor", no entanto ficou "desapontada por não poder visitar a Irlanda do Norte, onde deveria cumprir uma série de compromissos" entre hoje e amanhã.

Na mesma nota, Isabel II também enviou "os seus mais calorosos votos ao povo da Irlanda do Norte" e disse esperar por poder viajar em segurança para aquele país.

Esta mudança de planos ocorreu uma semana depois de a Rainha ter sido vista a usar uma bengala, quando esteve presente num serviço religioso na Abadia de Westminster para assinalar o centenário da Legião Real Britânica, uma instituição de caridade que apoia membros e veteranos das forças armadas britânicas. Desde então, Isabel II tem usado bengala.