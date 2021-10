Jovem esfaqueado até à morte na estação de metro em Lisboa era menor de idade e cabo-verdiano

O jovem que foi morto à facada no interior da estação do metro das Laranjeiras, na freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa, ao início da tarde desta quarta-feira, era menor de idade, estudante e de origem cabo-verdiana. A informação foi avançada pela SIC Notícias e confirmada pela agência Lusa.

As primeiras declarações da PSP, citada pela agência Lusa, diziam que um jovem entre os 18 e os 20 anos "foi agredido com uma arma branca, vindo a falecer na estação das Laranjeiras", tendo a ocorrência acontecido "por volta das 13h17".

Segundo a autoridade policial, os suspeitos do homicídio são dois homens, estando ainda por saber as idades e os motivos que levaram a agredir o menor no interior da estação do Metropolitano de Lisboa. Segundo o Observador, os suspeitos conheciam o menor e agora continuam em fuga.

Já as testemunhas que presenciaram o homicídio, em declarações à mesma estação televisiva, dizem que poderá ter sido um "assalto" ou "acerto de contas", uma vez que, após a primeira facada, os dois homens perseguiram a vítima até ao interior da estação das Laranjeiras.

As circunstâncias do crime estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária. As imagens da videovigilância já cedidas a esta autoridade judiciária. A PSP reuniu esforços para encontrar os dois suspeitos que "fugiram após as agressões".

Após o homicídio, as carruagens do metro deixaram de parar na estação das Laranjeiras. Por volta das 17h45, a ligação foi retomada, indicou o Metropolitano de Lisboa no site oficial.

Notícia atualizada às 19h17