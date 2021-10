20 de outubro 2021

Costa no Parlamento em debate preparatório do Conselho Europeu. Acompanhe aqui

O primeiro-ministro, António Costa, está esta quarta-feira no Parlamento para o debate preparatório do Conselho Europeu, que arranca em Bruxelas esta quinta-feira e se prolonga até sexta-feira. Um dos temas que estará certamente em destaque é o preço da energia, nomeadamente no que diz respeito aos combustíveis, eletricidade e gás natural. Acompanhe aqui.